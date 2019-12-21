2019-12-21T17:09:59+03:00
Происшествия

Обманом отдохнул в Словении: в Чувашии депутата обвиняют в растрате, превышении должностных полномочий и служебном подлоге

По версии следствия, мужчина вместе со своей супругой отдохнул заграницей за счет средств чебоксарского техникума
Алина ГАБДУЛИНА
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По версии следствия, мужчина также перевел на счет подрядчика 1,3 миллиона рублей за ремонт техникума, но здание в итоге приводили в порядок его студенты и сотрудникиПо версии следствия, мужчина также перевел на счет подрядчика 1,3 миллиона рублей за ремонт техникума, но здание в итоге приводили в порядок его студенты и сотрудникиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении директора Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, который также является депутатом городского собрания. Мужчину обвиняют в растрате, превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

По версии следствия, в сентября 2019 года обвиняемый поручил подчиненным перевести 340 тысяч рублей на расчетный счет первичной профсоюзной организации техникума. Деньги, по его словам, должны были пойти на финансирование культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий учреждения. Однако потрачены они были на две путевки в Словению.

Также мужчина в декабря 2018 года заключил от лица техникума 10 договоров с одной чебоксарской организацией на проведение в учреждении ремонтных и строительных работ. Подрядчику было переведено 1,3 миллиона рублей. После директор приказал работникам техникума своими силами и силами студентов ремонтировать здание.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, этому способствовавших. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает следственный комитет Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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