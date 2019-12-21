Обманом отдохнул в Словении: в Чувашии депутата обвиняют в растрате, превышении должностных полномочий и служебном подлоге
В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении директора Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, который также является депутатом городского собрания. Мужчину обвиняют в растрате, превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
По версии следствия, в сентября 2019 года обвиняемый поручил подчиненным перевести 340 тысяч рублей на расчетный счет первичной профсоюзной организации техникума. Деньги, по его словам, должны были пойти на финансирование культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий учреждения. Однако потрачены они были на две путевки в Словению.
Также мужчина в декабря 2018 года заключил от лица техникума 10 договоров с одной чебоксарской организацией на проведение в учреждении ремонтных и строительных работ. Подрядчику было переведено 1,3 миллиона рублей. После директор приказал работникам техникума своими силами и силами студентов ремонтировать здание.
Сейчас обвиняемый находится под стражей.
- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, этому способствовавших. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает следственный комитет Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU