В Набережных Челнах улица Техническая может превратиться в проспект “КАМАЗа”

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-21T15:03:32+03:00

Такое предложение подготовлено в честь 50-летия предприятия

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В Набережных Челнах предложили переименовать улицу Техническую в проспект “КАМАЗа” в честь 50-летия соответствующего предприятия. Идея уже была рассмотрена во время топонимической комиссии Горсовета. Местные депутаты включили проект в повестку предстоящей сессии.

Отметим, что сейчас на Технической находится Научно-технический центр ПАО “Камаз”. Именно предприятие выдвинуло идею о переименовании улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU