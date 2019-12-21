2019-12-21T15:03:32+03:00
Общество

В Набережных Челнах улица Техническая может превратиться в проспект “КАМАЗа”

Такое предложение подготовлено в честь 50-летия предприятия
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: официальный сайт города Набережные ЧелныФото: официальный сайт города Набережные Челны
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В Набережных Челнах предложили переименовать улицу Техническую в проспект “КАМАЗа” в честь 50-летия соответствующего предприятия. Идея уже была рассмотрена во время топонимической комиссии Горсовета. Местные депутаты включили проект в повестку предстоящей сессии.

Отметим, что сейчас на Технической находится Научно-технический центр ПАО “Камаз”. Именно предприятие выдвинуло идею о переименовании улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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