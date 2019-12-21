2019-12-21T13:06:27+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара на улице Мира из дома эвакуировали 43 человека

Никто не пострадал [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС ТатарстанаФото: пресс-служба МЧС Татарстана
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В субботу, 21 декабря, в 9.50 в Казани на третьем этаже жилого дома №1 на улице Мира загорелась квартира. Едкий дым из нее за считанные минуты распространился по всему подъезду. На место оперативно выехали пожарные.

Прибыв, огнеборцы эвакуировали из дома 43 человек (4 человека с применением маски спасаемого), в том числе 6 детей. В 10.10 пожар удалось локализовать, а в 10.23 - ликвидировать. Никто из людей не пострадал, сообщает МЧС Татарстана.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Причину пожара специалистам еще предстоит установить.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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