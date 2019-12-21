В Татарстане трое детей отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-21T12:03:19+03:00

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В субботу, 21 декабря, в 7.30 в МЧС Татарстана поступило сообщение об отравление угарным газом трех детей. Инцидент произошел в одном из домов на улице Белинского в Бугульме.

Пострадавшими оказались мальчики 5 и 12 лет, а также 10-летняя девочка. После осмотра старшие дети были госпитализированы в центральную районную больницу, а младших - передан родителям.

Причина произошедшего устанавливается.

- Самые распространённые источники угарного газа — это неисправные газовые, масляные, дровяные печи, иные газовые приборы, нагреватели воды в бассейнах и двигатели автомашин, выбрасывающие выхлопные газы. Трещины в печах, забитый дымоход, заблокированные снегом или из-за отсутствия ветрозащиты печные трубы, а также недостаточная вентиляция могут привести к тому, что угарный газ достигнет жилых помещений. Недостаточный доступ свежего воздуха также может способствовать скоплению в помещении угарного газа, - напоминает МЧС республики.

ИСТОЧНИК KP.RU