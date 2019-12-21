Минэкологии Татарстана: из-за дефицита снег Волга снова может обмелеть

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-21T16:05:36+03:00

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Синоптики говорят о дефиците снега этой зимой. Если их прогнозы верны, то река Волга может обмелеть. Об этом заявил министр экологии Татарстана Александр Шадриков на пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства в 2019 году.

Напомним, весной текущего года Волга уже пугала местных жителей. Река тогда также сильно обмелело. Уровень воды там упал почти на 3 метра. Помогли решить проблему затяжные дожди.

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Сначала жители Казани подняли шум, ужаснувшись тому, как обмелела река Волга. Однако позже они решили взять от ситуации максимум пользы и вышли на некогда богатую на воду реку с металлоискателями. Решение это вполне обоснованно. Дело в том, что после сильного обмеления Волги под Казанью обнаружили старую дорогу, вымощенную камнем. Долгие годы она была скрыта водой, но сейчас оголилась (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU