В Чебоксарах на День Победы в два раза увеличат выплаты ветеранам

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-21T11:02:54+03:00

Вместо 500 рублей каждый из них получит по 1000

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Сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков на своей соцстранице рассказал о начале подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, он отметил, что ежегодная выплта ветеранам города увеличится в два раза.

- Совместно с Правительством Республики приняли решение в два раза увеличить ежегодную выплату нашим героям войны – каждый ветеран, а их в Чебоксарах сегодня 2389, получит 1000 рублей к 9 мая, - написал Ладыков.

Он также заметил, что в связи с реконструкцией Красной площади ряд праздничных мероприятий перенесут на площадь Республики. Главная сцена же будет установлена на площади Речников. Там пройдет концерт и театрализованное представление.

ИСТОЧНИК KP.RU