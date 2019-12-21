В Чебоксарах на День Победы в два раза увеличат выплаты ветеранам
Сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков на своей соцстранице рассказал о начале подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, он отметил, что ежегодная выплта ветеранам города увеличится в два раза.
- Совместно с Правительством Республики приняли решение в два раза увеличить ежегодную выплату нашим героям войны – каждый ветеран, а их в Чебоксарах сегодня 2389, получит 1000 рублей к 9 мая, - написал Ладыков.
Он также заметил, что в связи с реконструкцией Красной площади ряд праздничных мероприятий перенесут на площадь Республики. Главная сцена же будет установлена на площади Речников. Там пройдет концерт и театрализованное представление.
ИСТОЧНИК KP.RU