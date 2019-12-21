2019-12-21T10:15:37+03:00
Общество

В выходные в Татарстане ожидается похолодание и гололедица

Ночью столбики термометров в республике могут опуститься до - 18 градусов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В субботу, 21 декабря, после ночной метели в Татарстане установится облачная погода с прояснениями. Вместе с тем в республике похолодает - температура воздуха будет колебаться от -4 до -9 градусов. На дорогах ожидается гололедица, сообщает региональный Гидрометцентр.

В воскресенье, 22 декабря, столбики термометров местами упадут до - 18 градусов. Ночью ветер будет северо-западный умеренный, местами его порывы достигнут 15-17 м/с. Если в ночные часы температура воздуха в регионе будет колебаться от - 8 до - 18 градусов, то днем станет немного теплее - от - 4 до - 9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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