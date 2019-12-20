2019-12-20T18:58:32+03:00
Происшествия

В Казани бухгалтера будут судить за хищение 5,5 миллионов рублей социальных выплат на детей

Утверждается, что для она фиктивно трудоустроила 20 своих знакомых беременных женщин
Алина ГАБДУЛИНА
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Обвиняемая полностью признала свою вину и частично возместила ущербОбвиняемая полностью признала свою вину и частично возместила ущербФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Казани завершилось расследование уголовного дела 37-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в крупном мошенничестве при получении социальных выплат.

В ходе следствия стало известно, что с января 2013 по сентябрь 2018 года она похитила 5,5 миллионов рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, работая директором фирмы и бухгалтером одновременно в четырех организациях, обвиняемая фиктивно трудоустроила 20 своих знакомых беременных женщин.

Их данные с реальными листами нетрудоспособности направлялись в Фонд социального страхования. В итоге в среднем ежемесячные социальные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет составляли порядка 15 тысяч рублей,а единовременные выплаты по родам и беременности варьировались от 150 до 250 тысяч рублей.

В банках обвиняемая оформила на каждую из женщин зарплатную карту и снимала деньги, которые тратила на себя.

- После бухгалтер также отыскала в интернете копию реального листа нетрудоспособности и оформила социальные выплаты на себя, - уверены в МВД Татарстана. - В отношении женщины было возбуждено уголовное дело за мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере. Она полностью признала свою вину и частично возместила ущерб. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Все материалы уже переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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