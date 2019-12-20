2019-12-20T17:03:09+03:00
Общество

Наблюдательный совет «Иннополиса» рассмотрел проекты четырех потенциальных резидентов

Общий объём заявленных инвестиций составляет 1 миллиард рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Все представленные проекты были одобреныВсе представленные проекты были одобреныФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В пятницу, 20 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Наблюдательного совета особой экономической зоны «Иннополис». Мероприятие состоялось в Доме Правительства республики.

На заседании были рассмотрены проекты четырех потенциальных резидентов. Общий объём заявленных инвестиций составляет 1 миллиард рублей.

Так, в «Иннополисе» могут начать создавать видеоаналитик на базе распознавания лиц. Это программное обеспечение для анализа поведения сотрудников и клиентов, а также для распознавания лиц в торговых центрах, ресторанах и гостиницах.

Вторым проектом стала система помощи при принятии решений в сфере анализа общественного мнения. Третьим – «умные весы», программное обеспечение, которое интегрируется кассы в магазинах.

Четвертый проект - разработка конструкторской документации для авиационного двигателестроения.

Также на получение статуса партнера претендовали авторы проекта создания системы автоматического контроля и прогнозирования выбросов промышленных предприятий с учетом погодных условий.

В итоге члены Наблюдательного совета одобрили все представленные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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