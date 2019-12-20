Наблюдательный совет «Иннополиса» рассмотрел проекты четырех потенциальных резидентов
В пятницу, 20 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Наблюдательного совета особой экономической зоны «Иннополис». Мероприятие состоялось в Доме Правительства республики.
На заседании были рассмотрены проекты четырех потенциальных резидентов. Общий объём заявленных инвестиций составляет 1 миллиард рублей.
Так, в «Иннополисе» могут начать создавать видеоаналитик на базе распознавания лиц. Это программное обеспечение для анализа поведения сотрудников и клиентов, а также для распознавания лиц в торговых центрах, ресторанах и гостиницах.
Вторым проектом стала система помощи при принятии решений в сфере анализа общественного мнения. Третьим – «умные весы», программное обеспечение, которое интегрируется кассы в магазинах.
Четвертый проект - разработка конструкторской документации для авиационного двигателестроения.
Также на получение статуса партнера претендовали авторы проекта создания системы автоматического контроля и прогнозирования выбросов промышленных предприятий с учетом погодных условий.
В итоге члены Наблюдательного совета одобрили все представленные проекты.
ИСТОЧНИК KP.RU