В Набережных Челнах во время пожара на предприятии спасли 10 человек
Пожар в цехе резинотехнических изделий в Набережных Челнах начался утром 20 декабря. На тот момент в помещении находились 70 человек. 60 из них успели покинуть помещение самостоятельно и сразу вызвали пожарных.
Приехавшие спасатели эвакуировали из задымленного здания остальных 10 человек, после этого приступили к тушению.
С огнем, бушевавшем на площади 15 квадратных метров, пожарные справились. Причины возгорания будут выяснять сотрудники МЧС Татарстана. По предварительным данным, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU
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