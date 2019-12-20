В Набережных Челнах во время пожара на предприятии спасли 10 человек

СЕГОДНЯ 16:03 2019-12-20T16:03:58+03:00

Из горящего цеха резинотехнических изделий самостоятельно эвакуировались 60 человек

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Пожар в цехе резинотехнических изделий в Набережных Челнах начался утром 20 декабря. На тот момент в помещении находились 70 человек. 60 из них успели покинуть помещение самостоятельно и сразу вызвали пожарных.

Приехавшие спасатели эвакуировали из задымленного здания остальных 10 человек, после этого приступили к тушению.

С огнем, бушевавшем на площади 15 квадратных метров, пожарные справились. Причины возгорания будут выяснять сотрудники МЧС Татарстана. По предварительным данным, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU