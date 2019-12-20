Штраф на миллион: в аэропорту Казани в багаже у туристки нашли 53 редких коралла

СЕГОДНЯ 15:37 2019-12-20T15:37:25+03:00

В отношении женщины были возбуждены два административных дела. Она может заплатить до 20 тысяч за каждый из найденных "сувениров"

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Интересную находку сделали сотрудники таможенного поста Аэропорта Казани Татарстанской таможни в багаже пассажирки, прилетевшей из китайского города Санья. Она пыталась пройти через «зеленый коридор», когда как в ее сумке были обнаружены 53 коралла.

Документов на право их ввоза в Россию у женщины не было, проведенная экспертиза идентифицировала их как Мадрепоровые (Madreporaria, Scleractinia). Данные кораллы попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения и ограниченные к ввозу на территорию Евразийского экономического союза.

- Туристы, возвращающиеся с отдыха из Китая, везут с собой на память кораллы, не задумываясь о том, что их ввоз в нашу страну без разрешительных документов запрещен, - говорит начальник таможенного поста Аэропорт Казань Татарстанской таможни Мирзанур Гараев. – В среднем, на каждом авиарейсе из Саньи мы выявляем у пассажиров по 2-4 коралла, а 53 – это своеобразный рекорд.

В отношении жительницы Казани татарстанские таможенники возбудили два дела об административных правонарушениях. Ей грозит штраф по 20 тысяч рублей за каждый коралл. То есть за все эти "сувениры" она может в итоге заплатить более одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU