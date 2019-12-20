В Казани прокурор задержал беглого преступника
Когда старший помощник прокурора Вахитовского района столицы Татарстана Степан Спиридонов возвращался к месту своей службы, то заметил на улице Чехова подозрительного мужчину.
Тот был очень похож на объявленного в розыск осужденного за фиктивную постановку на учет иностранца в России, также ранее его приговорили к условному сроку за кражу, но мужчина уклонялся от отбывания наказания.
Спиридонов был в форменном обмундировании, подошел к беглецу, представился, предъявив служебное удостоверение, и предложил проследовать с ним в уголовно-исполнительную инспекцию.
Но злоумышленник попытался сбежать. Вместе с полицейским, оказавшимся поблизости, прокурор задержал беглеца.
- Решением суда разыскиваемый заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. - А отличившийся работник районной прокуратуры премирован приказом прокурора республики Илдуса Нафикова.
ИСТОЧНИК KP.RU