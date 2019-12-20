В Казани начался снос незаконного рынка на улице Фучика

СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-20T14:47:06+03:00

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В ноябре текущего года в сборнике документов мэрии Казани появилось постановление о демонтаже рынка на улице Юлиуса Фучика. Рынок принадлежащий ООО «Нагмир» представлял из себя 60 торговых объектов. В пятницу, 20 декабря, их начали разбирать.

- Сначала когда он стал под крышей, даже как-то комфортно стало. А потом цены начали расти, и это при том, что там рядом впритык сетевой продуктовый магазин появился. Единственный минус это, конечно, запах. Сначала дышишь этим гниением, когда ждешь там автобуса, а потом эта вонь с тобой вместе еще пару остановок едет. Единственное, жалко продавцов с соленьями различными, всегда брали, потому как вкусно, - рассказал "Комсомолке" местный житель Марат Н.

ИСТОЧНИК KP.RU