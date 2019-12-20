2019-12-20T14:07:39+03:00
Происшествия

В Ульяновской области оторвалась льдина с 11 рыбаками

Всех их спасли сотрудники регионального МЧС
Лика ИСАЕВА
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Попавших в беду людей доставили на берег при помощи судна на воздушной подушке.Попавших в беду людей доставили на берег при помощи судна на воздушной подушке.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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ЧП произошло сегодня, 20 декабря,в 11.35 на Волге возле села Мордово в Сингелеевском районе Ульяновской области. На лед вышло более десятка любителей зимней рыбной ловли, и в какой-то момент кусок льдины с 11 рыбаками оторвался и начал дрейфовать.

На призывы о помощи откликнулись спасатели МЧС Ульяновской области. К этому времени льдина находилась на расстоянии 100 метров от берега. Им удалось быстро вывезти всех попавших в беду при помощи судна на воздушной подушке, сообщили в пресс-службе МЧС Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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