В Ульяновской области оторвалась льдина с 11 рыбаками
Всех их спасли сотрудники регионального МЧС
Попавших в беду людей доставили на берег при помощи судна на воздушной подушке.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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ЧП произошло сегодня, 20 декабря,в 11.35 на Волге возле села Мордово в Сингелеевском районе Ульяновской области. На лед вышло более десятка любителей зимней рыбной ловли, и в какой-то момент кусок льдины с 11 рыбаками оторвался и начал дрейфовать.
На призывы о помощи откликнулись спасатели МЧС Ульяновской области. К этому времени льдина находилась на расстоянии 100 метров от берега. Им удалось быстро вывезти всех попавших в беду при помощи судна на воздушной подушке, сообщили в пресс-службе МЧС Ульяновской области.
ИСТОЧНИК KP.RU