В Казани тамаду судят за доведения девушки до самоубийства

СЕГОДНЯ 15:45 2019-12-20T15:45:49+03:00

Утверждается, что именно он подтолкнул ее к роковому шагу, когда запер в квартире и стал требовать вернуть все подарки

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В Авиастроительном районном суде начали рассматривать уголовное деле местного тамады Виталия П., который сейчас находится под домашним арестом.

В июле этого года под окнами одной из многоэтажек на улице Лукина в Авиастроительном районе столицы Татарстана было обнаружено тело 25-летней девушки. В погибшей опознали подругу 27-летнего Виталия П., который работает тамадой. В ходе доследственной проверки по факту суицида выяснилось, что к роковому шагу девушку подтолкнул ее парень-тамада.

В ходе одной из ссор на почве ревности Виталий, как полагает следствие, закрылся с ней в квартире и стал требовать вернуть его подарки или деньги за них. Когда девушка попыталась позвонить по телефону и попросить помощи, тамада вырвал телефон из ее рук и закрыл на несколько часов одну в комнате. После этого тело девушки нашли под окнами.

Уголовное дело в отношении тамады было возбуждено по статьям "Доведение до самоубийства" и "Незаконное лишение свободы". Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU