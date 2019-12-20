2019-12-20T15:25:09+03:00
Происшествия

В Марий Эл нашли мертвым пропавшего три дня назад 18-летнего парня

Дмитрия Ипонова искали десятки волонтеров и полиция
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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Накануне в Волжске начались активные поиски 18-летнего Дмитрия Ипонова. Молодой человек ушел из дома во вторник, 17 декабря, но обратно не вернулся. Родные забили тревогу и обратились к полиции и членам поисково-спасательных отрядов.

Волонтеры предполагали, что Дмитрий мог уехать в другой город, и просили жителей Марий Эл помочь в поисках. Однако в пятницу, 20 декабря, молодой человек был найден мертвым.

Как и при каких обстоятельствах было обнаружено тело Дмитрия Ипонова не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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