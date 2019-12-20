В Марий Эл нашли мертвым пропавшего три дня назад 18-летнего парня
Дмитрия Ипонова искали десятки волонтеров и полиция
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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Накануне в Волжске начались активные поиски 18-летнего Дмитрия Ипонова. Молодой человек ушел из дома во вторник, 17 декабря, но обратно не вернулся. Родные забили тревогу и обратились к полиции и членам поисково-спасательных отрядов.
Волонтеры предполагали, что Дмитрий мог уехать в другой город, и просили жителей Марий Эл помочь в поисках. Однако в пятницу, 20 декабря, молодой человек был найден мертвым.
Как и при каких обстоятельствах было обнаружено тело Дмитрия Ипонова не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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