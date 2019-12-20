2019-12-20T12:45:49+03:00
Происшествия

В Казани арестован водитель бензовоза, устроившего смертельную аварию

Мужчина свою вину признает
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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В Советском районном суде рассмотрели ходатайство следователя об аресте 36-летнего Рината Мухутдинова. Мужчину обвиняют в "Нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека".

Напомним, смертельная авария произошла 18 декабря в 6.20 в Советском районе Казани. Мухутдинов, лишенный водительских прав за пьяную езду, сел за руль бензовоза МАЗ. Он превысил безопасную скорость, прицеп-цистерну занесло на встречку, и в нее врезался "Фольксваген Гольф". После столкновения иномарка отлетела под "Газель". 61-летний водитель легковушки скончался на месте. Мухутдинов с места аварии скрылся. Его задержали в этот же день.

Во время судебного заседания мужчина свою вину признал. Свое решение сеть за руль объяснил производственной необходимостью. Суд постановил отправить его под арест на два месяца на время следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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