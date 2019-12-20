2019-12-20T11:52:40+03:00
Авто

Новый год 2020 в Йошкар-Оле: ограничение движения автомобилей во время праздников

Вместе с тем, в определенные дни горожане не смогут парковаться на улице Волкова и на площади Ленина
Алина ГАБДУЛИНА
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Об ограничении движения сообщает администрация столицы Марий ЭлОб ограничении движения сообщает администрация столицы Марий ЭлФото: Алексей БУЛАТОВ
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В дни новогодних праздников в Йошкар-Оле будет ограничено движение автомобилей. Об этом сообщает администрация города.

Так, например, горожане не смогут проехать по улице Волкова (от Гоголя до Ленинского проспекта), по Ленинскому проспекту (от Комсомольской до Волкова), по Комсомольской (от Ленинского проспекта до въезда на стоянку Театра имени Шкетана). Ограничение здесь будет действовать с 17.00 31 декабря до 22.00 1 января, с 17.00 до 22.00 7 января, с 17.00 до 22.00 13 января и с 17.00 до 22.00 19 января.

Вместе с тем автовладельцы не смогут парковаться на улице Волкова (от Ленинского проспекта до Гоголя) и на площади Ленина: с 8.00 20 декабря до 22.00 8 января, с 8.00 до 22.00 13 января и с 8.00 до 22.00 19 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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