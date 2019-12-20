2019-12-20T19:08:18+03:00
Общество

На Новый год 2020 в Новочебоксарске фейерверки разрешили запускать только с двух площадок

Городские чиновники, наконец, определились с местами для санкционированных салютов
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Администрация Новочебоксарска постановлением определила места для запуска пиротехнических изделийАдминистрация Новочебоксарска постановлением определила места для запуска пиротехнических изделийФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
Изменить размер текста:

Совсем скоро начнется череда празднований наступающего Нового года 2020 и Рождества. В преддверии этого власти Новочебоксарска определили места для запуска пиротехнических изделий, сообщает пресс-служба города.

Так, фейерверки и салюты жители Новочебоксарска могут запускать на Соборной площади возле собора Святого князя Владимира и перед главным входом на центральный стадион имени Андряина Николаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Новый год 2020 в Новочебоксарске фейерверки разрешили запускать только с двух площадок
В Казани бухгалтера будут судить за хищение 5,5 миллионов рублей социальных выплат на детей
Фонд из Объединенных Арабских Эмиратов будет помогать Татарстану в создании лимузинов Aurus
Отличившиеся школьники из Татарстана посетят новогодние елки различных уровней
Средняя зарплата в Татарстане достигла 36,4 тысяч рублей
В казанском «Салават купере» открылись сразу два необычных новых детсада
В Казани прокурор задержал беглого преступника
Наблюдательный совет «Иннополиса» рассмотрел проекты четырех потенциальных резидентов
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
В Татарстане иномарка насмерть сбила женщину-водителя, вышедшую из легковушки
В Набережных Челнах во время пожара на предприятии спасли 10 человек
В Казани тамаду судят за доведения девушки до самоубийства
Штраф на миллион: в аэропорту Казани в багаже у туристки нашли 53 редких коралла
В Марий Эл нашли мертвым пропавшего три дня назад 18-летнего парня
Татарстан занял 8 место в национальном туристическом рейтинге 2019 года
В Казани начался снос незаконного рынка на улице Фучика