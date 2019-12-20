На Новый год 2020 в Новочебоксарске фейерверки разрешили запускать только с двух площадок

СЕГОДНЯ 19:08 2019-12-20T19:08:18+03:00

Городские чиновники, наконец, определились с местами для санкционированных салютов

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Совсем скоро начнется череда празднований наступающего Нового года 2020 и Рождества. В преддверии этого власти Новочебоксарска определили места для запуска пиротехнических изделий, сообщает пресс-служба города.

Так, фейерверки и салюты жители Новочебоксарска могут запускать на Соборной площади возле собора Святого князя Владимира и перед главным входом на центральный стадион имени Андряина Николаева.

ИСТОЧНИК KP.RU