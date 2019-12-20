На Новый год 2020 в Новочебоксарске фейерверки разрешили запускать только с двух площадок
Городские чиновники, наконец, определились с местами для санкционированных салютов
Администрация Новочебоксарска постановлением определила места для запуска пиротехнических изделийФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
Изменить размер текста:
Совсем скоро начнется череда празднований наступающего Нового года 2020 и Рождества. В преддверии этого власти Новочебоксарска определили места для запуска пиротехнических изделий, сообщает пресс-служба города.
Так, фейерверки и салюты жители Новочебоксарска могут запускать на Соборной площади возле собора Святого князя Владимира и перед главным входом на центральный стадион имени Андряина Николаева.
ИСТОЧНИК KP.RU