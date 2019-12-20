В выходные без света останутся жители Кировского и Московского районов Казани

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-20T11:30:38+03:00

21 и 22 декабря свет по указанным в материале адресам будет отключен с 8.00 до 20.00 Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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В ближайшие выходные в Казани ожидается отключение электричества в ряде домов Кировского и Московского района. Причина этого - плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Так, в субботу, 21 декабря, с 8.00 до 20.00 света не будет в домах №№13, 17 (детсад №387), 19, 21, 23 и 25 на улице Баруди, а также домах №№ 90, 101, 106, 108, 111, 115, 121 на улице Восстания.

В воскресенье, 22 декабря, с 8.00 до 20.00 света не будет в домах №№ 1 и 3 на улице Болотникова, доме №11 на Горьковском шоссе, доме №11 на улице Ново-Светлая, домах №№3, 5, 7, 9 (школа №137), 16, 18 и 20 на улице Окольная, и в гимназии №50 на улице Шульгина.

ИСТОЧНИК KP.RU