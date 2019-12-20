2019-12-20T11:30:38+03:00
Общество

В выходные без света останутся жители Кировского и Московского районов Казани

Причина этого – плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
21 и 22 декабря свет по указанным в материале адресам будет отключен с 8.00 до 20.0021 и 22 декабря свет по указанным в материале адресам будет отключен с 8.00 до 20.00Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Изменить размер текста:

В ближайшие выходные в Казани ожидается отключение электричества в ряде домов Кировского и Московского района. Причина этого - плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Так, в субботу, 21 декабря, с 8.00 до 20.00 света не будет в домах №№13, 17 (детсад №387), 19, 21, 23 и 25 на улице Баруди, а также домах №№ 90, 101, 106, 108, 111, 115, 121 на улице Восстания.

В воскресенье, 22 декабря, с 8.00 до 20.00 света не будет в домах №№ 1 и 3 на улице Болотникова, доме №11 на Горьковском шоссе, доме №11 на улице Ново-Светлая, домах №№3, 5, 7, 9 (школа №137), 16, 18 и 20 на улице Окольная, и в гимназии №50 на улице Шульгина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сумма кредитных соглашений ВТБ по «Программе 1764» превысила 100 млрд рублей
Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал построить дом для своего сына около МСЗ
В Казани арестован водитель бензовоза, устроившего смертельную аварию
Более 100 детей из Татарстана отправятся на Кремлевскую ёлку-2020 в Москву
Жители Набережных Челнов могут сыграть в массовке нового сериала Федора Бондарчука
Новый год 2020 в Йошкар-Оле: ограничение движения автомобилей во время праздников
В выходные без света останутся жители Кировского и Московского районов Казани
Над Чебоксарами пронесся "ёлкопад"
В Марий Эл вышел из дома и пропал 18-летний парень
Объем твердых коммунальных отходов в Казани превышает 560 тысяч тонн
В Чебоксарах из-за сильного ветра самолет приземлился с опозданием
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Вторжение"
В Казани пассажирка автобуса, который подрезала легковушка, сломала позвоночник
«Магнит» открыл в Казани первый инновационный магазин «у дома»
В Йошкар-Оле из-за новогодних мероприятий перекроют дороги
Метель и сильная гололедица: Прогноз погоды в Казани на 20 декабря
«Динамо-Казань» дома обыграло немецкий «Постдам»
Банк ВТБ в 2019 году выделил 75 млн рублей на развитие детского здравоохранения