2019-12-20T11:01:00+03:00
Происшествия

Над Чебоксарами пронесся "ёлкопад"

Жители делятся фотографиями последствий вечернего сильного ветра
Лика ИСАЕВА
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Ветер уронил ёлкуВетер уронил ёлку
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Над столицей Чувашии пронесся сильный порывистый ветер, и это явление природы причинило определенный дискомфорт. Например, самолет из Москвы вынужден был кружить час перед приземлением в аэропорту Чебоксар. Обошлось без жертв. Но пассажиры сообщили, что им пришлось минут 20 оказаться в зоне турбулентности, что вызвало большой не комфорт.

Еще одна Ёлка стала жертвой сильного ветра

Еще одна Ёлка стала жертвой сильного ветра

Но ветер стал причиной "ёлкопада": сильные порывы стали причиной падения украшенных по новогоднему зеленых красавиц. Ёлочки незадолго до этого установили во дворах жилых домов для хорошего настроения, но погода внесла свои коррективы. Фотографиями последствий делятся жители столицы республики в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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