2019-12-20T10:42:26+03:00
Происшествия

В Марий Эл вышел из дома и пропал 18-летний парень

О местонахождении Дмитрия Ипонова ничего не известно с 17 декабря
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Волжске начались активные поиски 18-летнего Дмитрия Ипонова. Молодой человек ушел из дома 17 декабря, но обратно до сих пор не вернулся. Волонтеры считают, что парень может находиться в другом городе.

Известно, что Дмитрий ростом около 165 сантиметров имеет нормальное телосложение, вьющиеся русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем была синяя спортивная куртка, джинсы и белые кроссовки.

Всех, кто видел Дмитрия Ипонова после 17 числа, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сумма кредитных соглашений ВТБ по «Программе 1764» превысила 100 млрд рублей
Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал построить дом для своего сына около МСЗ
В Казани арестован водитель бензовоза, устроившего смертельную аварию
Более 100 детей из Татарстана отправятся на Кремлевскую ёлку-2020 в Москву
Жители Набережных Челнов могут сыграть в массовке нового сериала Федора Бондарчука
Новый год 2020 в Йошкар-Оле: ограничение движения автомобилей во время праздников
В выходные без света останутся жители Кировского и Московского районов Казани
Над Чебоксарами пронесся "ёлкопад"
В Марий Эл вышел из дома и пропал 18-летний парень
Объем твердых коммунальных отходов в Казани превышает 560 тысяч тонн
В Чебоксарах из-за сильного ветра самолет приземлился с опозданием
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Вторжение"
В Казани пассажирка автобуса, который подрезала легковушка, сломала позвоночник
«Магнит» открыл в Казани первый инновационный магазин «у дома»
В Йошкар-Оле из-за новогодних мероприятий перекроют дороги
Метель и сильная гололедица: Прогноз погоды в Казани на 20 декабря
«Динамо-Казань» дома обыграло немецкий «Постдам»
Банк ВТБ в 2019 году выделил 75 млн рублей на развитие детского здравоохранения