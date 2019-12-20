В Марий Эл вышел из дома и пропал 18-летний парень

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-20T10:42:26+03:00

О местонахождении Дмитрия Ипонова ничего не известно с 17 декабря

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В Волжске начались активные поиски 18-летнего Дмитрия Ипонова. Молодой человек ушел из дома 17 декабря, но обратно до сих пор не вернулся. Волонтеры считают, что парень может находиться в другом городе.

Известно, что Дмитрий ростом около 165 сантиметров имеет нормальное телосложение, вьющиеся русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем была синяя спортивная куртка, джинсы и белые кроссовки.

Всех, кто видел Дмитрия Ипонова после 17 числа, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU