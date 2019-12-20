2019-12-20T09:55:07+03:00
Общество

В Чебоксарах из-за сильного ветра самолет приземлился с опозданием

Пострадавших нет
Лика ИСАЕВА
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Сильный ветер мешал самолету приземлитьсяСильный ветер мешал самолету приземлиться
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Вечером и ночью 19 декабря над столицей Чувашии бушевал сильный порывистый ветер. Самолет, вылетевший из Внуково в 19.50, по расписанию должен был приземлиться в Чебоксарах в 21.20. Но по каким-то причинам, скорее всего также из-за сильного ветра, который бушевал над Москвой, самолет вылетел из Внуково в 20.57. Вылетев в Чебоксары, он был вынужден кружиться в небе из-за ветра: на земле был резкий порывистый ветер до 16 метров в секунду, на высоте 700 метров его порывы достигали до 45 метров в секунду. Посадка самолета в этот момент была небезопасной - коэффициент сцепления был всего 0,33.

Тем не менее, когда ветер стих, самолет благополучно приземлился. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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