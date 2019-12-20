В Марий Эл родственники погибшей во время операции 16-летней девушки требуют наказать виновных
В Йошкар-Оле 13 декабря во время операции на сердце скончалась 16-летняя жительница Сернурского района республики Кристина Д. Девушка страдала сердечными заболеваниями, и во время плановой операции ее сердце остановилось.
Родственники разместили в соцсетях пост с требованием провести тщательную проверку гибели несовершеннолетней девушки. Они полагают, что ее смерть наступила в результат неправильно рассчитанной дозы наркоза. В ближайшее время родители планируют привлечь внимание к этой истории следователей и прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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