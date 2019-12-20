2019-12-20T08:30:55+03:00
Общество

В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Вторжение"

Мероприятие состоится 25 декабря в кинотеатре "Алмаз Синема Гранд" в ТРЦ "Сувар-Плаза"
Лика ИСАЕВА
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Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
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На российские экраны выходит второй фильм о контакте землян с инопланетянами, снятый Федером Бондарчуком. В главных ролях Олег Меньшиков, Риналь Мухаметов, Ирина Старшенбаум, Александр Петров. Возрастная категория - 12+.

Картина - продолжение фильма "Притяжение", вышедшего в 2017 году и собравшая в прокате более 1 миллиарда рублей.

Через три года после первого контакта с инопланетянами, разделило жизни героев на "до" и "после". Обычная девушка из московского Чертанова - Юлия Лебедева, вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы её чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что её сверхъестественные способности волнуют не только землян. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом: найти в себе силы остаться людьми. Когда каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов, - смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?

ИСТОЧНИК KP.RU

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