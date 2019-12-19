2019-12-19T18:20:28+03:00
Общество

В Йошкар-Оле из-за новогодних мероприятий перекроют дороги

Также будет ограничена остановка и стоянка
Наиля ГАЛИМОВА
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Проехать нельзя будет с 17.00 часов 31 декабря до 22.00 часов 1 января 2020 года.Проехать нельзя будет с 17.00 часов 31 декабря до 22.00 часов 1 января 2020 года.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В Йошкар-Оле в связи с проведением новогодних мероприятий ограничат движение всех видов транспорта по ул. Волкова на участке от ул. Гоголя до Ленинского пр., по Ленинскому проспекту на участке от ул. Комсомольской до ул. Волкова, по ул. Комсомольской на участке от Ленинского проспекта до въезда на стоянку Марийского национального театра им. Шкетана.

Так, проехать нельзя будет с 17.00 часов 31 декабря до 22.00 часов 1 января 2020 года и с 17.00 до 22.00 часов 7, 13 и 19 января следующего года.

Кроме того, будет ограничена остановка и стоянка всего транспорта ул. Волкова на участке от Ленинского проспекта до ул. Гоголя и площади им. В.И. Ленина: с 8.00 часов 20 декабря до 22.00 часов 8 января 2020 года и с 8.00 до 22.00 часов 13 и 19 января следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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