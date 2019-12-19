Метель и сильная гололедица: Прогноз погоды в Казани на 20 декабря

СЕГОДНЯ 17:58 2019-12-19T17:58:53+03:00

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В Казани 20 декабря прогнозируют ухудшение погоды. Так, в ближайшую пятницу в столице Татарстана ожидается метель с ухудшением видимости до 1 тысячи метров. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывами до 17-22 м/с. На дорогах гололедица, местами сильная.

Температура воздуха в столице республики, как ночью, так и днем, будет колебаться от 1 до 3 градусов ниже нуля.

В целом по республике прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах – метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU