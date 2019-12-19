«Динамо-Казань» дома обыграло немецкий «Постдам»

СЕГОДНЯ 17:39 2019-12-19T17:39:29+03:00

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Казанское «Динамо» в ответном матче 1/16 финала Кубка ЕКВ дома обыграло немецкий «Постдам» со счетом 3:1. По итогам двух встреч клуб из столицы Татарстана вышел в следующий раунд.

Самым результативным игроком встречи стала диагональная «Динамо» Саманта Фабрис, набравшая 25 очков. Она сумела 21 раз добить до пола с результативностью 42 процента, а также сделала два эйса и поставила два блока.

– Мы рады, что сумели пройти в следующий раунд. «Потсдам» – очень неудобная команда защитного плана и с быстрой игрой. С такими нужно атаковать очень мощно, чтобы добивать до пола. Вот только игры у нас идут сейчас каждый третий день, нагрузка на игроков очень высокая. Поэтому, возможно, где-то немного и подустали, – прокомментировал игру пресс-службе клуба старший тренер «Динамо-Казань» Сергей Сикачёв.

ИСТОЧНИК KP.RU