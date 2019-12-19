«Магнит» открыл в Казани первый инновационный магазин «у дома»

СЕГОДНЯ 18:51 2019-12-19T18:51:15+03:00

В магазине есть бесплатный Wi-Fi и уютная зона мини-кафе, где покупатели могут приобрести свежесваренный кофе и горячую выпечку.

Изменить размер текста: A A

«Магнит» торжественно открыл в Казани первый инновационный и самый современный магазин формата «у дома». Он оснащен решениями, отвечающим актуальным тенденциям отрасли, которые ранее ритейлерами применялись в основном в больших форматах.

Торговая точка находится по адресу: проспект Ямашева, 76. Площадь магазина составляет около 550 кв. м. В ассортименте — более 5,6 тыс. популярных товаров, широко представлена продукция местных производителей, которая выделена указателями «Наше татарское». Также имеется порядка 40 позиций халяльной продукции.

«Магнит» заботится о своих покупателях, поэтому впервые в России магазин «у дома» оснащается передовыми технологиями. Компания предлагает новую цифровую систему SELFIETOPAY, с помощью которой можно оплатить покупки по лицу без наличных средств, карты или телефона. В специальной зоне имеются четыре кассы самообслуживания (КСО). Персональные сканеры помогают покупателям во время похода по магазину самостоятельно сканировать товары и оплачивать покупку на КСО за 12 секунд — почти в пять раз быстрее, чем при классической оплате.

Видеоаналитика полок и очередей в магазине позволяет персоналу контролировать наличие товара на полках и всегда быть в курсе ситуации с очередями на кассах. Компания оснастила электронными ценниками товары, которые требуют особого контроля (овощи и фрукты, колбасные изделия, соки), также сотрудники, кроме классических решений, используют мобильные принтеры — они сканируют штрих-код товара и сразу у полки распечатывают ценник. Для покупателей установлены интерактивные прайс-чекеры — с их помощью можно оперативно определить точную стоимость товара. На кассах имеются модернизированные дисплеи — они показывают наполнение чека и актуальные промо-акции. Кроме того, торговый зал оснащен 5-ю ТВ-экранами и аудиоколонками для информирования покупателей о скидках. Надписи на вывесках и элементах навигации выполнены на русском и татарском языках.

В магазине есть бесплатный Wi-Fi и уютная зона мини-кафе, где покупатели могут приобрести свежесваренный кофе и горячую выпечку. «Магнит» сделал поход в магазин максимально удобным и для владельцев собак, оборудовав специальную «парковку» с крючками для поводка.

Все оборудование в торговой точке — современное, которое удобно и экономично в использовании. Молочная продукция и мясная гастрономия хранится в холодильниках с дверцами, а не в открытой горке, что позволяет лучше сохранять температуру и снизить расход электроэнергии. Еще одно новшество — табачные диспенсеры, которые позволяют без прямого доступа к товару и с минимальным участием кассира приобретать продукцию.

Компания вместе с «Татспиртпромом» установила в магазине фандомат — устройство для использованной тары. Аппарат принимает алюминиевые банки и пластиковые бутылки объемом от 0,25 до 2 л. Здесь же можно в специальный бокс сдать пластиковые крышечки, которые отправляются на переработку, а вырученные деньги идут на помощь приёмным детям с особенностями развития.

«Технологии сегодня меняют нашу жизнь, трансформируют целые отрасли. Республика Татарстан стремится быть на острие инноваций, внедрять передовые технологии, поэтому мы поддерживаем новые форматы, которые появляются в операционном бизнесе и, в частности, созданные для комфорта покупателей торговой сети «Магнит», - рассказал заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов.

«Любой покупатель ценит удобство и комфорт, особенно, когда чаще всего заходишь за покупками в магазин «у дома». Жизнь становится быстрее, а покупатели — требовательнее. Мы должны соответствовать ожиданиям, поэтому семья магазинов «Магнит» постоянно совершенствует свои торговые точки. В современном и инновационном магазине в Казани создана особая атмосфера покупок. И именно в такой формат хочется приходить каждый день, получать новые позитивные эмоции, делать новые открытия», — прокомментировала директор округа сети «Магнит» Ольга Колганова.