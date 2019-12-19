У жительницы Ульяновска украли кошелек прямо в супермаркете

СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-19T16:41:16+03:00

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В полицию обратилась жительница поселка Глотовка Инзенского района. Она рассказала, что у нее украли кошелек, где лежали деньги и украшения на общую сумму в 13 тысяч рублей.

По словам женщины, она находилась в одном из супермаркетов. Выбирая товар, женщина положила кошелек в продуктовую корзину. Когда потерпевшая подошла к кассе, чтобы расплатиться, то обнаружила, что портмоне пропало.

Вычислить злоумышленницу удалось оперативно. Ей оказалась жительница Инзы. Подозреваемая созналась в содеянном и пояснила, что воспользовалась тем, что потерпевшая отвлеклась и похитила кошелек.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU