2019-12-19T16:41:16+03:00
Происшествия

У жительницы Ульяновска украли кошелек прямо в супермаркете

Девушка отвлеклась, чем и воспользовалась воровка
Владимир КРУПСКИЙ
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Злоумышленницу задержали.Злоумышленницу задержали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В полицию обратилась жительница поселка Глотовка Инзенского района. Она рассказала, что у нее украли кошелек, где лежали деньги и украшения на общую сумму в 13 тысяч рублей.

По словам женщины, она находилась в одном из супермаркетов. Выбирая товар, женщина положила кошелек в продуктовую корзину. Когда потерпевшая подошла к кассе, чтобы расплатиться, то обнаружила, что портмоне пропало.

Вычислить злоумышленницу удалось оперативно. Ей оказалась жительница Инзы. Подозреваемая созналась в содеянном и пояснила, что воспользовалась тем, что потерпевшая отвлеклась и похитила кошелек.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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