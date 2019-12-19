2019-12-19T16:24:54+03:00
Общество

Татарстанская компания планирует поставлять продукцию на рынки Китая и Малайзии

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Фото: Холдинг «Агросила».Фото: Холдинг «Агросила».
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Холдинг «Агросила» планирует в 2020 году начать поставлять свою продукцию в Китай. Предприятие также намерено выйти на рынок Малайзии. Об этом во время пресс-тура в ООО «Агросила. Челны-МПК» сообщила генеральный директор АО «Агросила» Светлана Барсукова.

«Активно работаем над возможностью выхода на китайский рынок. Хотим поставлять туда продукцию из мяса птицы и молока. Сейчас находимся в списке предприятий, чья продукция аккредитуется на китайский рынок через Министерство сельского хозяйства РФ. Надеемся, что в 2020 году мы сможем выйти на этот рынок и поставлять туда продукцию уже как производители», — рассказала глава холдинга.

Светлана Барсукова добавила, что предприятие также планирует выйти на рынок стран СНГ, например, Туркменистана, где достаточно хороший спрос на готовую продукцию.

Заместитель гендиректора холдинга Дамир Имамов сообщил, что предприятие «Агросила. Челны-МПК» основано в марте 2017 года и на имеющихся мощностях производит 144 тонны продукции в сутки. Это, в частности, производство 84 тонн готовой продукции (колбасы, ветчина, сосиски, деликатесы, копчености) и 60 тонн полуфабрикатов для ресторанов быстрого питания – маринады, купаты, фарш, шашлыки и многое другое. «Это самое современное предприятие пищевой отрасли», — заявил он.

Запуск производства «Агросила. Челны-МПК» позволил холдингу в несколько раз увеличить объемы производимой продукции и войти в десятку крупнейших федеральных производителей продукции глубокой переработки из мяса птицы. Общий объем инвестиций в строительство комплекса превысил 3 млрд рублей, из них более половины было затрачено на технологическое оснащение объекта. Одной из уникальных особенностей предприятия является роботизированный склад готовой продукции, общая емкость складов превышает 300 тонн. Комплекс имеет отдельные подъездные пути, что позволяет ежедневно отгружать более 200 тонн продукции.

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