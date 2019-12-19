«Зенит-Казань» одержал первую победу в Лиге чемпионов в матче с «Халбанком»

СЕГОДНЯ 16:10 2019-12-19T16:10:50+03:00

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18 декабря казанский «Зенит» в столице Турции обыграл «Халкбанк» со счетом 3:1. Эта победа стала для казанцев первой в нынешней Лиге чемпионов.

Лучшим бомбардиром встречи стал доигровщик «Зенита» Максим Михайлов, на счету которого 26 очков: он забил 23 из 33 мячей в атаке, сделал 2 блока и 1 эйс. У «Халкбанка» 18 очков набрал Метин Тоя.

После трехнедельного выезда «Зенит» вернется в Казань для подготовки к «Финалу четырёх» Кубка России, который пройдёт в Москве 25 - 26 декабря. В следующем же туре 18 января казанцы примут польский «Ястржебски».

ИСТОЧНИК KP.RU