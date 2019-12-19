2019-12-19T15:42:07+03:00
Общество

Ария, Алита и Аврора: Как казанские родители называли своих детей на прошлой неделе

За 7 дней на свет появились более 400 малышей
Владимир КРУПСКИЙ
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Девочки рождались чаще мальчиков.Девочки рождались чаще мальчиков.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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За прошедшую неделю, с 9 по 15 декабря, в Казани родились 413 детей. На сей раз девочки появлялись на свет чаще мальчиков. Впрочем. преимущество совсем небольшое. Так. за неделю родились 210 девочек и 203 мальчика.

Возраст самой юной мамы – 19 лет, самого юного отца – 22 года. Возраст самой зрелой мамы – 43 года, самого зрелого отца – 49 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 1050 граммов, а максимальный – 5260 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Артем, Ясмина, Тимур, Марк, Константин, Мирон, Виктория, Артемий, Карим, Амина. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Ая, Эсмира, Герман, Аким, Акрам, Ярослава, Ария, Алита, Аврора, Стефания, Платон, Нина, Савелий и Асгат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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