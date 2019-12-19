Минус 600 тысяч за сутки: Мошенники знатно обогатились на жителях Чувашии

СЕГОДНЯ 14:45 2019-12-19T14:45:11+03:00

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Жители Чувашии за сутки лишились сразу 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской полиции. Большинство из преступлений было совершено бесконтактным способом под предлогом отмены несанкционированных списаний денежных средств.

Так, например, жительнице Чебоксар позвонили с телефонного номера с кодом города Москвы якобы из банка, клиентом которого она является, и предупредили о попытке хищения денежных средств.

Вместо того, чтобы обратиться непосредственно в кредитное учреждение, женщина стала общаться с неизвестными, которые убедили ее снять с карты около 80 тысяч рублей и через банкомат направить в «страховую ячейку» банка. Когда потерпевшая перевела деньги и перезвонила мошенникам, номер телефона был уже заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU