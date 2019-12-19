Данис Зарипов и Милена Быкова стали спортсменами года в Татарстане

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-19T15:19:26+03:00

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18 декабря в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма прошло торжественное мероприятие «Спортсмен года-2019».

Так, лучшим спортсменом Татарстан среди мужчин стал капитан «Ак Барса» Данис Зарипов. В 2019 году хоккеист установил рекорд, проведя 1200 матчей в чемпионатах России, а также установил рекорд результативности «Ак Барса», набрав 326 очков в составе клуба.

Среди женщин лучшим спортсменом республики стала сноубордистка Милена Быкова. В 2019 году Мастер спорта международного класса по сноуборду завоевала «золото» на этапе Кубка мира, а также завоевала две медали – «золото» и «серебро» – на Универсиаде в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU