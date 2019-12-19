2019-12-19T14:30:18+03:00
Общество

В казанском парке Петрова 19 декабря откроется елка

Для гостей праздника приготовили обширную программу
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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19 декабря в парке Петрова в Казани состоится открытие новогодней елки. Праздничное мероприятие начнется в 17.00.

Посетителей парка ждет развлекательная программа – бег на одной лыже, хоккей с мячом, а также забеги в валенках и веселые старты. Здесь же каждый ребенок сможет прочитать стихотворение на высоком табурете и получить сладкий приз. Также юным казанцам покажут спектакль «Как Шурале мечтал Дедом Морозом стать». Гостей с наступающим Новым годом поздравят Дедушка Мороз со Снегурочкой.

Завершится праздник флешмобом от студии современного танца «Смайлики» КЦ «Московский», сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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