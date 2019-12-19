В казанском парке Петрова 19 декабря откроется елка
19 декабря в парке Петрова в Казани состоится открытие новогодней елки. Праздничное мероприятие начнется в 17.00.
Посетителей парка ждет развлекательная программа – бег на одной лыже, хоккей с мячом, а также забеги в валенках и веселые старты. Здесь же каждый ребенок сможет прочитать стихотворение на высоком табурете и получить сладкий приз. Также юным казанцам покажут спектакль «Как Шурале мечтал Дедом Морозом стать». Гостей с наступающим Новым годом поздравят Дедушка Мороз со Снегурочкой.
Завершится праздник флешмобом от студии современного танца «Смайлики» КЦ «Московский», сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU