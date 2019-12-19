Тренер «Ак Барса» о встрече с «Салаватом Юлаевым»: Болельщики вернут нас к тому, что мы находимся дома

СЕГОДНЯ 14:20 2019-12-19T14:20:38+03:00

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19 декабря «Ак Барс» примет «Салават Юлаев» во Дворце спорта и откроет ретро-серию матчей казанского клуба. Перед игрой тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от встречи.

− Мы подходим к матчу в хорошем боевом настроении: матчи с «Салаватом» в этом сезоне получились напряженными, интересными для зрителей. Думаю, и сегодня будет такая же игра, поэтому готовимся к быстрому, живому хоккею. Будет непросто – всё-таки, первая игра у нас после перерыва, Уфа всё-таки уже сыграла с «Сибирью». Ничего, главное – втянуться в первый период, – передает слова тренера пресс-служба клуба.

Также Игорь Горбенко рассказал, повлияет ли на результат игры новый лёд, коробка и раздевалка во Дворце спорта.

− Думаю, болельщики вернут нас к тому, что мы находимся дома. Поэтому всё новое не будет для нас чужим – всё это будет родное, – сказал наставник.

ИСТОЧНИК KP.RU