Главная елка Ульяновска откроется 25 декабря

СЕГОДНЯ 13:48 2019-12-19T13:48:40+03:00

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Стало известно, когда откроется главная елка Ульяновска. Это произойдет 25 декабря. В этот же день на площади откроется Резиденция Деда Мороза. По 12 января в купольном шатре будут проводиться мастер-классы, а жителей будет встречать Дед Мороз. Дети смогут попробовать себя в рисовании в нетрадиционной технике – мятой бумагой, мыловарении, изготовить поделки из пластилина, соленого теста, шишек, применить техники бумагопластика, оригами, декорирование. Также организаторы проведут мастер-классы по аквагриму.

- Оформление Резиденции отразит связь времен и поколений, а также тему литературного города ЮНЕСКО. Выставка призвана познакомить гостей города и ульяновцев с предметами послевоенного времени, в том числе и новогодними игрушками. В витринах будут представлены предметы искусства времён Великой Отечественной войны. Это афиши, фотографии, украшения, предметы одежды фронтовых артистических бригад разных театров, пластинки с записями песен Леонида Утесова, Клавдии Шульженко и другие экспонаты, - отметила начальник управления культуры и организации досуга населения администрации Ульяновска Елена Топоркова.

Также новинкой этого года станет гастрономический тур в Троицком переулке, где жители смогут полакомиться различными вкусностями. В праздничные дни здесь предложат ульяновцам и гостям города разнообразные кушанья, мастер-классы от «Шефа» и дегустации.

На главной сцене для ульяновцев выступят гости из Казани - Духовая банда «Justband». Примечательно, что Казань, так же как и Ульяновск, входит в Сеть креативных городов ЮНЕСКО и с 2019 года носит статус музыкального города ЮНЕСКО.

Планируется, что праздничный фейерверк начнётся в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU