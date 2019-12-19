20 декабря на территории «Казанской ярмарки» откроется каток
В честь открытия будет работать новогодний базар
Никогда ранее ледовой арены у выставочного центра там не былоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 20 декабря, в Казани на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» начнет работать каток под открытым небом. Никогда ранее ледовой арены там не было.
- Новые хоккейные и фигурные коньки, детские раздвижные коньки для мальчиков и девочек! Экипировка для защиты от падений и поддержка для обучения катания на коньках для Ваших детей, - сообщают организаторы на своей соцстранице.
В честь открытия катка там будет работать новогодний базар, где казанцы смогут приобрести подарки к Новому году и фудкорт.
ИСТОЧНИК KP.RU