2019-12-19T13:26:05+03:00
Общество

20 декабря на территории «Казанской ярмарки» откроется каток

В честь открытия будет работать новогодний базар
Алина ГАБДУЛИНА
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Никогда ранее ледовой арены у выставочного центра там не былоНикогда ранее ледовой арены у выставочного центра там не былоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 20 декабря, в Казани на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» начнет работать каток под открытым небом. Никогда ранее ледовой арены там не было.

- Новые хоккейные и фигурные коньки, детские раздвижные коньки для мальчиков и девочек! Экипировка для защиты от падений и поддержка для обучения катания на коньках для Ваших детей, - сообщают организаторы на своей соцстранице.

В честь открытия катка там будет работать новогодний базар, где казанцы смогут приобрести подарки к Новому году и фудкорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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