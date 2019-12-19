2019-12-19T13:40:26+03:00
Общество

В Казани после капитального ремонта открылся культурный центр «Сайдаш»

Там укрепили несущие стены и перекрытия, заменили инженерные системы, провели работы по системам дымоудаления и пожаротушения [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
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В четверг, 19 декабря, в Казани после реконструкции открылся культурный центр «Сайдаш» на улице Ершова. В обновленном здании уже успел побывать президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В центре укрепили несущие стены и перекрытия, заменили инженерные системы, провели работы по системам дымоудаления и пожаротушения. Витражные стекла учреждения остались на месте.

- Архитекторы, работавшие над проектом реконструкции культурного центра, стремились сохранить основную концепцию здания, но сделать его многофункциональным и удобным. В частности, все холлы на трех этажах сделали изолированными, чтобы проводить там различные мероприятия. Мероприятия можно проводить и во внутреннем дворе, мощенном брусчаткой, - отмечает пресс-служба мэрии города.

Минниханов осмотрел вокальные и хореографические студии, коворкинг, библиотеку, кафе, оперный зал, многофункциональный зал на 150 человек и концертный зал на 500 мест.

Отметим, что КЦ «Сайдаш» был построен в 1971 году. Его капитальный ремонт начался в конце 2018 года в рамках программы модернизации культурных учреждений Казани.

Сейчас в центре работают 36 клубных формирований. Среди них коллективы культурной самодеятельности и народного творчества. Также здесь базируются камерный балет «Пантера», джаз-оркестр «Фантазия», проходят занятия участников городского проекта «Жизнелюб».

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Фото: пресс-служба мэрии Казани

ИСТОЧНИК KP.RU

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