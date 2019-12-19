В Чувашии сгорел дом культуры, отремонтированный год назад

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-19T12:38:50+03:00

На его ремонт потратили более 1,7 миллионов рублей

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В деревне Старые Тойси Батыревского района республики в ночь на 19 декабря полностью сгорел дом культуры. Здание было бревенчатым, возгорание обнаружили поздно, и пламя успело распространиться по всему строению.

В результате пожара дом культуры полностью сгорел. Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками МЧС Чувашии.

Напомним, что почти год назад - 21 декабря 2018 года, это здание торжественно открыли после ремонта. На ремонт было выделено более 1,736 миллиона рублей. В ходе ремонта были заменены окна, полы, проведен монтаж системы отопления. Сооружена новая сцена.

ИСТОЧНИК KP.RU