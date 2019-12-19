В Чувашии сгорел дом культуры, отремонтированный год назад
В деревне Старые Тойси Батыревского района республики в ночь на 19 декабря полностью сгорел дом культуры. Здание было бревенчатым, возгорание обнаружили поздно, и пламя успело распространиться по всему строению.
В результате пожара дом культуры полностью сгорел. Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками МЧС Чувашии.
Напомним, что почти год назад - 21 декабря 2018 года, это здание торжественно открыли после ремонта. На ремонт было выделено более 1,736 миллиона рублей. В ходе ремонта были заменены окна, полы, проведен монтаж системы отопления. Сооружена новая сцена.
ИСТОЧНИК KP.RU
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