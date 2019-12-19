21 декабря в Казани на улице Баумана пройдет «Парад колокольчиков»
В субботу, 21 декабря в центре Казани на пешеходной улице Баумана пройдет «Парад колокольчиков». Он будет представлять собой шествие, которое начнется у кинотеатра «Родина» и завершится у часов на площади Тукая.
Принять в параде участие может любой желающий. Можно взять с собой колокольчик, бубенец, бубен или маракас, ведь самые оригинальные получат подарок. Но и те, кто придут с пустыми руками, не останутся в стороне от праздника. Им раздадут небольшие колокольчики, сообщает Дирекция парков и скверов города.
Известно, что 21 декабря на Баумана также заработает новогодняя иллюминация.
ИСТОЧНИК KP.RU
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