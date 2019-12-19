2019-12-19T12:53:28+03:00
Общество

21 декабря в Казани на улице Баумана пройдет «Парад колокольчиков»

В этот же день там заработает новогодняя иллюминация
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: мэрия КазаниФото: мэрия Казани
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В субботу, 21 декабря в центре Казани на пешеходной улице Баумана пройдет «Парад колокольчиков». Он будет представлять собой шествие, которое начнется у кинотеатра «Родина» и завершится у часов на площади Тукая.

Принять в параде участие может любой желающий. Можно взять с собой колокольчик, бубенец, бубен или маракас, ведь самые оригинальные получат подарок. Но и те, кто придут с пустыми руками, не останутся в стороне от праздника. Им раздадут небольшие колокольчики, сообщает Дирекция парков и скверов города.

Известно, что 21 декабря на Баумана также заработает новогодняя иллюминация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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