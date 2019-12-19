Новый год 2020 в Нижнекамска: 25 декабря в городе откроется первый в этом сезоне елочный городок
Совсем скоро начнутся празднования Нового года. Нижнекамск уже готов порадовать своих жителей елочными городками. Первый из них откроется 25 декабря в парке «СемьЯ». Гулянья там начнутся в 18.00.
26 декабря в городе зажгут свои огни сразу две зеленые красавицы: в сквере Лемаева (18.30) и в спортивном комплексе «Шинник» (18.00). На следующий день, 27 числа, горожан ждут в 18.00 в парке «Велики» и на «Солнечной поляне», где также откроются елки.
28 декабря в 16.30 гулянья пройдут в парке Нефтехимиков, а 29 числа в 16.30 – в парке имени Габдуллы Тукая.
Последним станет открытие елочного городка на Набережной реки Кама. Оно состоится 30 декабря в 17.00.
ИСТОЧНИК KP.RU
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