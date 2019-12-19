20 декабря Кировский, Московский и Приволжский районы Казани останутся без света

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-19T11:37:00+03:00

В список попал и детский сад №387 на улице Батыршина

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В пятницу, 20 декабря в Кировском, Московском и Приволжском районах Казани временно отключат электричество. Причина этого - плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Так, с 8.00 до 20.00 света не будет по адресам: Батыршина, 22; Большая, 2 и 4; Краснококшайская 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174 и 176; Полевая, 28, 30 и 36; Серп и молот, 22, 24, 24а, 26, 28 и 31; Чкалова, 1, 7 и 7б; Фрунзе 15 и 17.

В это же время обесточат дома №№ 23, 25, 27, 29, 31 и 35 на улице Батыршина. Также в список попал детский сад №387 (улица Батыршина, 21а).

Немногим меньше – с 8.00 до 18.00 – электричества не будет в частных домах Приволжского района, расположенных по улицам: 2-я Центральная, 3-я Зеленая, Ак чэчэклэр, Акчарлак, Атнинская, Васильковая, Горийская, Единения, Жемчужная, Запорожская, Камышлы, Красивая, Липецкая, Лиственная, Намус, Пестречинская, Пожарная, Прибрежная, Салмачинская, Стройная, Фиалковая, Цветочная, Центральная, Черноплодная, Яркая.

ИСТОЧНИК KP.RU