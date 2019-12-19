2019-12-19T11:10:17+03:00
Общество

В Татарстане в школьную программу предложили включить уроки ПДД

С такой инициативой выступил глава МВД республики Артем Хохорин
Алина ГАБДУЛИНА
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По словам главы МВД РТ, ПДД сейчас преподаются школьникам исключительно в виде факультатива, что является большим упущениемПо словам главы МВД РТ, ПДД сейчас преподаются школьникам исключительно в виде факультатива, что является большим упущениемФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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В обязательную школьную программу могут быть включены уроки правил дорожного движения. С такой инициативой на Комиссии по безопасности дорожного движения в Кабмине республики выступил глава МВД региона Артем Хохорин.

Он отметил, что сейчас ПДД преподаются школьникам исключительно в виде факультатива, что является большим упущением. Кроме того, на подобные занятия отводится слишком мало времени.

Хохорин предложил министру образования Татарстана Рафису Бурганову выйти с данной инициативой на федеральный уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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