В Татарстане в школьную программу предложили включить уроки ПДД
С такой инициативой выступил глава МВД республики Артем Хохорин
По словам главы МВД РТ, ПДД сейчас преподаются школьникам исключительно в виде факультатива, что является большим упущениемФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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В обязательную школьную программу могут быть включены уроки правил дорожного движения. С такой инициативой на Комиссии по безопасности дорожного движения в Кабмине республики выступил глава МВД региона Артем Хохорин.
Он отметил, что сейчас ПДД преподаются школьникам исключительно в виде факультатива, что является большим упущением. Кроме того, на подобные занятия отводится слишком мало времени.
Хохорин предложил министру образования Татарстана Рафису Бурганову выйти с данной инициативой на федеральный уровень.
ИСТОЧНИК KP.RU