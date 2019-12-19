2019-12-19T10:41:17+03:00
Общество

Министр экологии Татарстана встретился с жителями Осиново и обсудил строительство мусоросжигательного завода

Поручение об организации встречи дал президент республики Рустам Минниханов
Алина ГАБДУЛИНА
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Многие жители поселка Осиново боятся будущего мусоросжигательного заводаМногие жители поселка Осиново боятся будущего мусоросжигательного заводаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В четверг, 9 декабря, вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин, министр экологии и природных ресурсов региона Александр Шадриков и мэр Казани Ильсур Метшин встретились с жителями поселка Осиново. Темой их разговора стало строительство мусоросжигательного завода.

Организовать встречу ранее поручил глава Татарстан Рустам Минниханов. Сделано это было после письма местных жителей, поступившего в Управление президента республики.

Напомним, ранее активистами был организован палаточный лагерь на месте будущей стройки. Несколько дней назад их задержал ОМОН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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