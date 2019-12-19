К 2022 году в Казани будут проживать 1,28 миллионов человек

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-19T10:16:44+03:00

В 2019 году в городе стало больше на 8,5 тысяч человек

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К 2022 году в столице Татарстана будут проживать 1,28 миллионов человек. Местные власти считают, что среднегодовая численность населения в городе будет расти на 1%. Такие цифры назвал председатель комитета экономического развития исполкома Артур Валиахметов в своем докладе на 37-й сессии Казанской городской Думы

По предварительным данным, в 2019 году в городе стало больше на 8,5 тысяч человек. Так, в 2020 год в Казани вступит 1,25 миллионов граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU