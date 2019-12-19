В Чувашии хозяин собаки заплатит за поврежденный ею автомобиль

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-19T10:02:42+03:00

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В Моковском районном суде Чебоксар рассмотрели гражданский иск автовладелицы к жителю деревни Шатьмапоси Чебоксарского района. Женщина требовала оплатить ремонт своего автомобиля, который был поврежден его собакой.

Во время процесса выяснилось, что все произошло 20 июня, когда женщина проезжала по деревне. На ее автомобиль бросился бело-рыжий пес, который повредил бампер, крылья автомобиля и одну из покрышек. Женщина вызвала полицию и по факту повреждений автомобиля составлен протокол. Местные жители сообщили, что этот пес принадлежит односельчанину, часто срывается с цепи и нападет и на прохожих, и на автомобили.

Суд постановил взыскать с владельца собаки более 19 тысяч рублей как возмещение материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU