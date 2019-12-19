Президент Татарстана подписал постановление и объявил 31 декабря выходным днем
Рустам Минниханов на своей странице в соцсетях устроил опрос для жителей республики, которые задавали ему вопрос о 31 декабря - будет ли у нас этот день выходным? Некоторые регионы уже сообщили, что перенесли этот рабочий день на субботу, 28 число.
Опрос проходил в соцсетях, и там же рано утром 19 декабря президент Татарстана сообщил о том, что по воле народа 31 декабря будет выходным!
"Спасибо всем проголосовавшим. Участникам опроса сообщаю первым - сегодня подписал распоряжение - 28 декабря выходим на работу, 31-го отдыхаем. Призываю все организации на территории республики присоединиться. С наступающим".
ИСТОЧНИК KP.RU
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