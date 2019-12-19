В Казани "Лексус" сбил пешехода-нарушителя, который скончался в больнице

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-19T09:05:31+03:00

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Наезд на 64-летнего пенсионера произошел в среду, 18 декабря, в 16.20 напротив дома №6/1 по улице Парина в Приволжском районе столицы республики. Мужчина переходил улицу Мавлютова в неположенном месте, и попал под колеса иномарки "Лексус", которой управлял 26-летний молодой человек.

Пострадавшего пешехода на "скорой медицинской помощи" незамедлительно доставили в больницу, но спустя несколько часов он скончался - травмы оказались не совместимые с жизнью. Несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU